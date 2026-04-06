Катаріна Матернова з уламком дрона, фото: facebook.com/kmathernova

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова знайшла уламок російського безпілотника типу «Шахед» під час прогулянки київським лісом кілька днів тому.

Про це вона повідомила на своїй Фейсбук-сторінці, опублікувавши відповідне фото.

Ось так війна змінює країну. Ось така сьогодні реальність України, — заначила вона. — Мій охоронець ретельно перевірив уламок, перш ніж я підняла його, щоб сфотографувати. Він уже не міг вибухнути чи когось поранити. Проте це було дуже тривожне відчуття.

Матернова нагадала, що, попри пропозицію України про великоднє перемир’я, РФ продовжила атаки, які за дві доби забрали життя щонайменше 16 людей і поранили понад 90.