Нанесение удара по «Адмиралу Григорьевичу», скриншот видео

ССС ударили по российскому фрегату, который является носителем «калибров» (ВИДЕО)

6 апр 2026, 13:58
БпЛА Сил безпілотних систем ЗСУ в ніч на сьогодні, 6 квітня, завдали ударів по фрегату «Адмірал Григорович» у порту Новоросійськ.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді, опублікувавши відповідне відео.

Операцію реалізовано Птахами 1 ОЦ Сил Безпілотних Систем, сплановано та координовано СБУ. Ступінь пошкоджень встановлюється розвідкою, — зазначив він.

«Адмірал Григорович» — перший військовий фрегат проекту «Буревісник» ВМФ РФ. Це носій крилатих ракет «Калібр» (вісім ракет) та ЗРК «Штиль-1 (24 ракети).

Пуски ракет ППО здійснювалися безпосередньо з борту фрегату під час заходу на ціль, що не завадило подзьобати плавучу коросту, — додав командувач СБС.

Крім того, безпілотники 413-го полку СБС «Рейд» сумісно з силами глибинного ураження ВМС вразили плавучу бурову установку «Сиваш».

Источник: Ракурс


