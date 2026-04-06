Завдання удару по «Адміралу Григоровичу», скріншот відео

БпЛА Сил безпілотних систем ЗСУ в ніч на сьогодні, 6 квітня, завдали ударів по фрегату «Адмірал Григорович» у порту Новоросійськ.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді, опублікувавши відповідне відео.

Операцію реалізовано Птахами 1 ОЦ Сил Безпілотних Систем, сплановано та координовано СБУ. Ступінь пошкоджень встановлюється розвідкою, — зазначив він.

«Адмірал Григорович» — перший військовий фрегат проекту «Буревісник» ВМФ РФ. Це носій крилатих ракет «Калібр» (вісім ракет) та ЗРК «Штиль-1 (24 ракети).

Пуски ракет ППО здійснювалися безпосередньо з борту фрегату під час заходу на ціль, що не завадило подзьобати плавучу коросту, — додав командувач СБС.

Крім того, безпілотники 413-го полку СБС «Рейд» сумісно з силами глибинного ураження ВМС вразили плавучу бурову установку «Сиваш».