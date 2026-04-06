Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Обезвреживание обломков «Кинжала», фото: ГСЧС

Боевую часть «Кинжала» обезвредили в поле на Киевщине (ФОТО)

6 апр 2026, 14:46
999

У полі на Київщині сапери ДСНС знешкодили бойову частину російської аеробалістичної гіперзвукової ракети Х-47М2 «Кинджал».

Про це сьогодні, 6 квітня, повідомила прес-служба Головного мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС.

Роботи виконали з дотриманням усіх необхідних заходів безпеки, — зазначили у відомстві.

Рятувальники закликають громадян у разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів:

  • не наближатися до них;
  • не торкатися;
  • негайно повідомляти про знахідку за номером «101».

Знешкодження уламків «Кинджала», фото: ДСНС

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров