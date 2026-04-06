Знешкодження уламків «Кинджала», фото: ДСНС

Бойову частину «Кинджала» знешкодили у полі на Київщині (ФОТО)

6 кві 2026, 14:46
У полі на Київщині сапери ДСНС знешкодили бойову частину російської аеробалістичної гіперзвукової ракети Х-47М2 «Кинджал».

Про це сьогодні, 6 квітня, повідомила прес-служба Головного мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС.

Роботи виконали з дотриманням усіх необхідних заходів безпеки, — зазначили у відомстві.

Рятувальники закликають громадян у разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів:

  • не наближатися до них;
  • не торкатися;
  • негайно повідомляти про знахідку за номером «101».

Знешкодження уламків «Кинджала», фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


