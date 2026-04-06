Знешкодження уламків «Кинджала», фото: ДСНС
Бойову частину «Кинджала» знешкодили у полі на Київщині (ФОТО)
У полі на Київщині сапери ДСНС знешкодили бойову частину російської аеробалістичної гіперзвукової ракети Х-47М2 «Кинджал».
Про це сьогодні, 6 квітня, повідомила прес-служба Головного мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС.
Роботи виконали з дотриманням усіх необхідних заходів безпеки, — зазначили у відомстві.
Рятувальники закликають громадян у разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів:
- не наближатися до них;
- не торкатися;
- негайно повідомляти про знахідку за номером «101».