Последствия обстрелов АЗС. Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n213052-rossiyskiy-dron-atakoval-azs-v-harkovskoy-oblasti-foto.html

Ракурс

Російський ударний БпЛА вдарив по АЗС у Харківській області.

У понеділок, 6 квітня, внаслідок російського удару по автозаправній станції у селищі Золочів Богодухівського району загорілися чотири резервуарів з паливом, ємністю 10 та 25 куб. м. Також горіла господарча споруда на території приватного двору. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

Пожежу було ліквідовано. У відомстві кажуть, що обійшлося без постраждалих.

Також в ДСНС поінформували про завершення аварійно-рятувальних робіт у Харкові на місцях ворожої атаки, внаслідок якої загинули троє осіб, а ще 16 осіб постраждали. Надзвичайникам вдалося врятувати 7 людей, зокрема одну дитину. На місці події працювали понад 200 рятувальників та 44 одиниці техніки.

