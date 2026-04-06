  Новини
Наслідки обстрілу АЗС. Фото: ДСНС

Російський дрон атакував АЗС на Харківщині (ФОТО)

6 кві 2026, 16:53
Російський ударний БпЛА вдарив по АЗС у Харківській області.

У понеділок, 6 квітня, внаслідок російського удару по автозаправній станції у селищі Золочів Богодухівського району загорілися чотири резервуарів з паливом, ємністю 10 та 25 куб. м. Також горіла господарча споруда на території приватного двору. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

Пожежу було ліквідовано. У відомстві кажуть, що обійшлося без постраждалих.

Наслідки обстрілу АЗС. Фото: ДСНС

Також в ДСНС поінформували про завершення аварійно-рятувальних робіт у Харкові на місцях ворожої атаки, внаслідок якої загинули троє осіб, а ще 16 осіб постраждали. Надзвичайникам вдалося врятувати 7 людей, зокрема одну дитину. На місці події працювали понад 200 рятувальників та 44 одиниці техніки.

Пошуково-рятувальні роботи. Фото: ДСНС

Нагадаємо, в Держслужбі з надзвичайних ситуацій показали, як в полі на Київщині сапери знешкодили бойову частину російської аеробалістичної гіперзвукової ракети Х-47М2 «Кинджал».

Джерело: Ракурс


