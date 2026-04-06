Сотрудника ТЦК ранили ножом в Харькове.

Напад на ТЦКшника стався у Харкові у понеділок, 6 квітня.

Цивільний громадяни вчинив напад на працівників ТЦК під час проведення заходів із оповіщення. Один із військкомів дістав поранення ножем у живіт та був госпіталізований. Наразі він отримує медичну допомогу. Таку інформацію у Facebook розповсюдив Харківський обласний територіальний центр комплектування.

У ТЦК кажуть, що нападник перебуває у розшуку, а після нападу на їхнього працівника втік. У відомстві сподіваються, що нападника притягнуть до відповідальності.

Будь-які спроби перешкоджання оповіщенню, образи, опір, напад — матимуть неминучі наслідки, правопорушники нестимуть відповідну адміністративну чи кримінальну відповідальність, — наголосили у військкоматі.

Згодом поліція області поінформувала про затримання підозрюваного — 55-річного місцевого жителя. Силовики заявляють, що під час перевірки документів чоловік намагався втекти, кинув дві тренувальні гранати, здійснив постріли з пневматичного пістолета та поранив ножем ТЦКшника.

Проти нього відкрили кримінальне провадження про погрозу або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок. Йому загрожує 12 років увʼязнення.

Нагадаємо, 2 квітня, на вулиці Патона у Львові під час проведення заходів оповіщення невідомий завдав удару ножем у шию працівнику ТЦК. Від отриманих травм потерпілий помер у лікарні.

Підозрюваним виявився інспектором Львівської митниці. Його вже затримали, а суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою без застави до 31 травня.