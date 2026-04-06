Россияне начали сбрасывать с дронов малозаметные мины «Пряник». Фото:

Міни «Пряник» із безпілотників почали скидати російські окупанти.

У Нікопольскому районі Дніпропетровської області почали виявляти нові протипіхотні міни дистанційного мінування, відомих під умовною назвою «Пряник. Ці вибухонебезпечні предмети надзвичайно складно помітити, але вони становлять смертельну загрозу для життя і здоров’я людей. Про це голова Нікопольскої РДА Іван Базилюк повідомив у Telegram.

На фото, яке оприлюднив очільник району, видно, що це невеликий пластиковий предмет (схожий на шайбу або кришку) діаметром близько 5−6 см. Цей боєприпас легко маскується у землі, траві або смітті.

При цьому міна вибухає при найменшому натисканні — достатньо просто наступити. В РДА попередили, що ворог може скидати «Пряники» з дронів на дороги, подвір’я, поля та узбіччя.

Нагадаємо, українські військові фіксували, як в різних частинах країни росіяни скидали з дронів-камікадзе типу Shahed протитанкові міни ПТМ-3. Десь окупанти просто мінують певні ділянки на землі, але часто це мінування місць відбувається поруч із точкою падіння безпілотника. Ворог розраховує, що співробітники ДСНС або поліція будуть їхати на розмінування «Шахеда» і підірвуться. Боєприпас загарбники оснастили магнітним детонатором.