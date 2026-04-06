Эвакуацию кота и собаки с линии фронта провели бойцы ВСУ. Фото:

https://racurs.ua/n213062-boycy-vsu-s-pomoschu-drona-evakuirovali-kota-i-sobaku-s-linii-fronta-video.html

Ракурс

Евакуацію кота та собаки з позицій на передовій провели українські військові.

Військовослужбовці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого оригінально вирішили проблему порятунку кота і собаки, які опинилися на лінії фронту. Операція була ризикованою, однак було небезпечно залишати чотирилапих на позиції. Про це благодійна організація UAnimals 6 квітня повідомила у Facebook.

Зазначається, що тварини успішно пролетіли 12 км на дроні. У безпечній зоні їх зустріли інші військові. За словами бійців, по-іншому евакуювати тварин було неможливо.

Дякуємо захисникам за порятунок найвразливіших, — наголосили в UAnimals.

Нагадаємо, українські військові нещодавно провели унікальну операцію «Ясен» з евакуації пораненого воїна. Її провів взвод НРК Першого окремого медичного батальйону, який за допомогою наземного робота вивіз бійця, який був отруєний чадним газом — мав параліч нижніх кінцівок й рухатися не міг. У нього була підозра на інсульт.

Евакуації заважали російські безпілотники, а НРК був змушений моментами розганятися до 60 км/год., щоб втекти від ворожих дронів.