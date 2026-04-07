Последствия российского удара в Прилуках, фото: ГСЧС Черниговщины

В Прилуках возросло количество раненых в результате российского удара (ФОТО)

7 апр 2026, 19:56
У Прилуках на Чернігівщині зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару безпілотниками, завданого по будівлі мерії сьогодні, 7 квітня, вранці.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Чернігівської ОВА.

15 цивільних людей зазнали поранень після сьогоднішнього ворожого удару по Прилуках. Серед них 11 жінок і 4 чоловіків, — зазначив він.

Серед постраждалих:

  • сімох людей госпіталізували — трьох із них доправили до обласної лікарні;
  • решті надали допомогу амбулаторно;
  • одна жінка у важкому стані, інші пацієнти стабільні.

Источник: Ракурс


