Наслідки російського удару у Прилуках, фото: ДСНС Чернігівщини
У Прилуках на Чернігівщині зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару безпілотниками, завданого по будівлі мерії сьогодні, 7 квітня, вранці.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Чернігівської ОВА.
15 цивільних людей зазнали поранень після сьогоднішнього ворожого удару по Прилуках. Серед них 11 жінок і 4 чоловіків, — зазначив він.
Серед постраждалих:
- сімох людей госпіталізували — трьох із них доправили до обласної лікарні;
- решті надали допомогу амбулаторно;
- одна жінка у важкому стані, інші пацієнти стабільні.