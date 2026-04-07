Наслідки російського удару у Прилуках, фото: ДСНС Чернігівщини

У Прилуках зросла кількість поранених внаслідок російського удару (ФОТО)

7 кві 2026, 19:56
У Прилуках на Чернігівщині зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару безпілотниками, завданого по будівлі мерії сьогодні, 7 квітня, вранці.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Чернігівської ОВА.

15 цивільних людей зазнали поранень після сьогоднішнього ворожого удару по Прилуках. Серед них 11 жінок і 4 чоловіків, — зазначив він.

Серед постраждалих:

  • сімох людей госпіталізували — трьох із них доправили до обласної лікарні;
  • решті надали допомогу амбулаторно;
  • одна жінка у важкому стані, інші пацієнти стабільні.

Джерело: Ракурс


