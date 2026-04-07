Ракурс
Силы обороны поразили российский фрегат, фото: Генштаб ВСУ

Подтверждено поражение российского фрегата и нефтяного терминала — Генштаб

7 апр 2026, 20:30
В результаті ураження 5 квітня 2026 нафтового терміналу «Шесхарис» у Краснодарському краї РФ підтверджено пошкодження стендерів причалів № 1, № 2 та інших, пошкодження трубопровідної системи розподілу та відвантаження нафти.

Про це сьогодні, 7 квітня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також підтверджено ураження троьх резервуарів (РВСПК-50000) на перевалочній нафтобазі «Грушовая» у Краснодарському краї РФ, що забезпечує нафтовий термінал «Шесхарис».

Крім того, зафіксовано влучання двох ударних БпЛА у російський фрегат проекту 11356Р типу «Буревісник», котрий є носієм крилатих ракет «Калибр». Масштаби збитків уточнюються.

Також вчора, 6 квітня, та в ніч на сьогодні підрозділи Сил оборони України уразили пункти управління БпЛА у районах:

  • Зеленого Запорізької області;
  • Удачного на Донеччині.

Серед іншого зафіксовано ураження зосереджень живої сили противника у районах Строганівки і Красногірського Запорізької області та Родинського Донецької області, — додали у Генштабі.

Нагадаємо, вчора у Силах безпілотних систем повідомляли про завдання ударів по російському фрегату «Адмірал Григорович» у порту Новоросійськ.

Источник: Ракурс


