Последствия российских ударов по Прилукам, фото: ГСЧС

У Прилуках рятувальники завершили ліквідацію пожеж, що виникли сьогодні, 7 квітня, внаслідок ворожих влучань по адмінбудівлях.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС Чернігівщини.

Внаслідок події постраждали 14 осіб. До робіт було залучено 55 рятувальників та 12 одиниць техніки. На місці події працювали психологи ДСНС, які надали допомогу 23 громадянам, — розповіли у відомстві.

Прес-служба Чернігівської обласної прокуратури повідомляє, що рашисти завдали удару по будівлі Прилуцької міської ради та адміністративним будівлям у центрі міста близько 10.20.

Також сьогодні росіяни близько 09.30 атакували адмінбудівлю у місті Новгород-Сіверський. Виникла пожежа, були пошкоджені також навколишні будівлі й автомобілі.

Розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).