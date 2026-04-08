Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российской воздушной атаки в Одесской области, фото: Олег Кипер

Рашисты атаковали юг Одесщины ударными беспилотниками, пострадала инфраструктура (ФОТО)

8 апр 2026, 09:59
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 8 квітня, знову атакував південь Одещини ударними безпілотниками.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Постраждала цивільна та портова інфраструктура. Внаслідок атаки частково зруйновано складську будівлю та господарське приміщення. Пожежі ліквідовані, — зазначив він. — Інформація про загиблих чи постраждалих наразі не надходила.

Ізмаїльська РВА на своїй Фейсбук-сторінці повідомляє, що вночі рашисти вкотре атакували безпілотниками портову інфраструктуру в Ізмаїлі.

Згодом, сьогодні вранці, рашисти вдруге атакували Ізмаїльський район.

Атака знову прийшлась по портовій інфраструктурі, — зазначили в РВА.

Наслідки російської повітряної атаки на Одещині, фото: Олег Кіпер

Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров