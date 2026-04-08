Британські вчені змогли вивести новий вид генномодифікованої пшениці.

Дослідники з британського Інституту досліджень ріллі Rothamsted Research використали геномне редагування Crispr, яке дозволяє вибірково редагувати ДНК живих організмів. Так було створено новий вид пшениці. А хліб з цього зерна майже не містить канцерогенів. Про це повідомило видання The Guardian.

За словами вчених, у пшениці міститься амінокислота вільний аспарагін, яку рослина використовує, щоб зберігати азот. Коли хліб випікають, смажать або підсмажують, ця амінокислота перетворюється на токсичну сполуку акриламід, що дослідники вважають канцерогеном.

Дослідження, які тривали два роки, показали, що пшениця, вирощена з використанням Crispr, має значно нижчу концентрацію вільного аспарагіну, а на врожайність це не впливає. Таким чином зменшується утворення акриламіду в харчових продуктах.

Хліб та печиво, яке спекли з нового виду генномодифікованої пшениці, містять вже суттєво менший рівень акриламіду. А після того, як хліб підсмажили, то рівень канцерогеніввпав нижче межі виявлення.

Як відомо, Велика Британія стала одним зі світових центрів досліджень у галузі редагування генів після Brexit. Вихід з ЄС означав, що європейські правила щодо генетично модифікованих продуктів харчування більше не стосуються цієї країни.

Джерело: The Guardian