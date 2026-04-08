Последствия ударов по нефтебазе. Фото: «Схемы»

Ракурс

Супутник зафіксував наслідки удару нафтобазі в окупованій Феодосії.

На знімках Planet Labs за 8 квітня видно пожежу та клуби диму на території «Морського нафтового терміналу» у Феодосії, що вважається ключовою нафтобазою в окупованому Криму. Наразі горять щонайменше два резервуари, які вціліли після попередніх атак ЗСУ у жовтні 2025 року. Про це пишуть «Схеми».

Супутникові знімки свідчать, що пожежа на об'єкті вирувала станом на 12.00 сьогоднішнього дня.

Командувач Сил безпілотних систем України Роберт Бровді раніше у Facebookзаявив про успішну атаку на нафтобазу в Феодосії та опублікував кадри.

Випалювання бур’янів навколо резервуарів з паливом на «Морському нафтовому терміналі» у Феодосії під час Чистого четверга реалізовано волелюбним українським Птахам 9-го бату «Кайрос» 414-ї ОБР «Птахи Мадяра, — зазначив командувач.

Влада Росії та окупованого Криму цей удар безпілотників ще не коментувала.

Нагадаємо, Генеральний штаб ЗСУ інформував, що в ніч на 8 квітня підрозділи Сил оборони України уразили нафтобази російських військ у Феодосії та Гвардійському на території окупованого Криму. На цих нафтобазах загарбники накопичують та зберігають пально-мастильні матеріали для забезпечення своєї армії. У Феодосії внаслідок влучань виникла пожежа.

Джерело: «Схеми»