Силы обороны Украины поразили пункт управления Черноморским флотом РФ. Фото:

https://racurs.ua/n213371-sily-oborony-porazili-punkt-upravleniya-chernomorskim-flotom-rf.html

Ракурс

Сили оборони України завдали уражень по низці важливих об'єктів армії Росії.

Атаки по ворожих цілях відбулися 21 квітня та в ніч на 22 квітня. Зокрема, було уражено пункт управління рухом військових кораблів Чорноморського флоту «Стрілецький» в окупованому Севастополі. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Telegram.

Крім того, українські військові вдарили по пунктах управління БпЛА у районах населених пунктів Коровяковка та Тьоткіно Курської області РФ і пункту управління безпілотниками типу «Молнія» у районі Добролюбівки Харківської області.

Також українські військові вдарили по пункту управління підрозділу противника у районі населеного пункту Вязове Бєлгородської області Росії.

Генштаб заявив і про ураження командно-спостережним пунктам окупантів поблизу Затишного на окупованій Донеччині та Високого Бєлгородської області. Крім того, уражено зосередження живої сили окупантів поблизу Графського Донецької області.

Нагадаємо, напередодні Сили оборони України уразили склади боєприпасів у районах населених пунктів Мар’янівка та Лісне на окупованій Донеччині, а також Айдар в Луганській області. Також було уражено район зосередження озброєння та військової техніки окупантів у районі населеного пункту Клімово в Брянській області РФ.