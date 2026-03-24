Силы обороны поразили пусковую установку БРК «Бастион» в оккупированном Крыму.

Сили оборони України вразили низку важливих об'єктів армії Російської Федерації.

Зокрема, в ніч на 24 березня українські військові уразили пускову установку зі складу берегового ракетного комплексу «Бастіон», що знаходилася в районі населеного пункту Актачі в окупованому Криму. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Telegram.

Також було завдано ударів по районах зосередження противника у районах Великої Новосілки на окупованій Донеччині, населеного пункту Хороше на окупованій Луганщині та в районі Новозлатопіль на ТОТ Запорізької області.

Крім того, зафіксовано ураження ремонтного підрозділу росіяни на окупованих територіях Запорізької області та пункту управління БпЛА в окупованих районах Донецької області.

Сили оборони України продовжать уражати важливі військові об'єкти противника як на тимчасово окупованих територіях України, так і на території російської федерації до повного припинення збройної агресії проти України, — наголосили в Генштабі.

Нагадаємо, 22 березня Сили оборони України уразили російський зенітний ракетний комплекс «Тор» на окупованій території Донецької області та ЗРГК 2С6 «Тунгуска» у Брянській області РФ. Також на Брянщині була атакована радіолокаційна станція «Небо-У».