Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Сили оборони уразили пускову установку БРК «Бастіон» в окупованому Криму.

ЗСУ уразили пускову установку БРК «Бастіон» в окупованому Криму

24 бер 2026, 13:28
Сили оборони України вразили низку важливих об'єктів армії Російської Федерації.

Зокрема, в ніч на 24 березня українські військові уразили пускову установку зі складу берегового ракетного комплексу «Бастіон», що знаходилася в районі населеного пункту Актачі в окупованому Криму. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Telegram.

Також було завдано ударів по районах зосередження противника у районах Великої Новосілки на окупованій Донеччині, населеного пункту Хороше на окупованій Луганщині та в районі Новозлатопіль на ТОТ Запорізької області.

Крім того, зафіксовано ураження ремонтного підрозділу росіяни на окупованих територіях Запорізької області та пункту управління БпЛА в окупованих районах Донецької області.

Сили оборони України продовжать уражати важливі військові об'єкти противника як на тимчасово окупованих територіях України, так і на території російської федерації до повного припинення збройної агресії проти України, — наголосили в Генштабі.

Нагадаємо, 22 березня Сили оборони України уразили російський зенітний ракетний комплекс «Тор» на окупованій території Донецької області та ЗРГК 2С6 «Тунгуска» у Брянській області РФ. Також на Брянщині була атакована радіолокаційна станція «Небо-У».

Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів