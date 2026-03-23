Сили оборони уразили засоби ППО та низку складів противника — Генштаб
Сили оборони України вчора, 22 березня, та в ніч на сьогодні, 23 березня, завдали уражень по низці важливих військових об'єктів російського агресора.
Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Зокрема:
- уражено засоби протиповітряної оборони противника — зенітний ракетний комплекс «Тор» (Курахівка, тимчасово окуповані території Донецької області) та ЗРГК 2С6 «Тунгуска» у Брянській області РФ;
- захисники України били по радіолокаційній станції «Небо-У» у районі Супоневого Брянської області РФ.
Ступінь пошкоджень об'єктів уточнюється, — зазначили у Генштабі.
Крім того:
- уражено склад пально-мастильних матеріалів (Ведмеже, ТОТ Луганської області), а також склад боєприпасів, склад матеріально-технічних засобів та склад ракетно-артилерійського озброєння на ТОТ Донеччини;
- уражено склад зберігання безпілотних літальних апаратів у районі Старомихайлівки та склади зберігання БпЛА типу Shahed у Макіївці Донецької області.
Зазначені об'єкти використовувалися противником для забезпечення бойових дій, функціонування систем ППО та застосування безпілотних літальних апаратів, — додали у Генштабі. — Масштаби завданих збитків уточнюються.
