Силы обороны поразили ряд враждебных целей, фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны поразили средства ПВО и ряд складов противника — Генштаб

23 мар 2026, 14:22
Сили оборони України вчора, 22 березня, та в ніч на сьогодні, 23 березня, завдали уражень по низці важливих військових об'єктів російського агресора.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема:

  • уражено засоби протиповітряної оборони противника — зенітний ракетний комплекс «Тор» (Курахівка, тимчасово окуповані території Донецької області) та ЗРГК 2С6 «Тунгуска» у Брянській області РФ;
  • захисники України били по радіолокаційній станції «Небо-У» у районі Супоневого Брянської області РФ.

Ступінь пошкоджень об'єктів уточнюється, — зазначили у Генштабі.

Крім того:

  • уражено склад пально-мастильних матеріалів (Ведмеже, ТОТ Луганської області), а також склад боєприпасів, склад матеріально-технічних засобів та склад ракетно-артилерійського озброєння на ТОТ Донеччини;
  • уражено склад зберігання безпілотних літальних апаратів у районі Старомихайлівки та склади зберігання БпЛА типу Shahed у Макіївці Донецької області.

Зазначені об'єкти використовувалися противником для забезпечення бойових дій, функціонування систем ППО та застосування безпілотних літальних апаратів, — додали у Генштабі. — Масштаби завданих збитків уточнюються.

