Силы обороны поразили ряд враждебных целей, фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n212773-sily-oborony-porazili-sredstva-pvo-i-ryad-skladov-protivnika-genshtab.html

Ракурс

Сили оборони України вчора, 22 березня, та в ніч на сьогодні, 23 березня, завдали уражень по низці важливих військових об'єктів російського агресора.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема:

уражено засоби протиповітряної оборони противника — зенітний ракетний комплекс «Тор» (Курахівка, тимчасово окуповані території Донецької області) та ЗРГК 2С6 «Тунгуска» у Брянській області РФ;

захисники України били по радіолокаційній станції «Небо-У» у районі Супоневого Брянської області РФ.

Ступінь пошкоджень об'єктів уточнюється, — зазначили у Генштабі.

Крім того:

уражено склад пально-мастильних матеріалів (Ведмеже, ТОТ Луганської області), а також склад боєприпасів, склад матеріально-технічних засобів та склад ракетно-артилерійського озброєння на ТОТ Донеччини;

уражено склад зберігання безпілотних літальних апаратів у районі Старомихайлівки та склади зберігання БпЛА типу Shahed у Макіївці Донецької області.