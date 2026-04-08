Норвегія обіцяла Україні винищувачі F-16.

https://racurs.ua/n213116-ukraina-do-sih-por-ne-poluchila-obeschannye-f-16-ot-norvegii-samolety-bolshe-goda-remontiruut.html

Ракурс

Україна досі не отримала жодного з шести обіцяних Норвегією винищувачів F-16.

У серпні 2023 року прем'єр Норвегії Йонас Гар Стьоре під час візиту до Києва оголосив про передачу Україні шість таких літаків. Але станом на зараз жоден із цих літаків так і не надійшов на озброєння Повітряних сил ЗСУ. Про це повідомило видання NRK з посиланням на три анонімні джерела та відповідь міністра оборони Торе Сандвіка.

За інформацію ЗМІ, два з цих шести літаків раніше використовувались для навчання українських пілотів у Данії, але наразі вони вже понад рік перебувають на ремонті в Бельгії.

Ще чотири винищувачі не в змозі були підніматися в повітря, тому їх у розібраному вигляді відправили до майстерні бельгійської компанії Sabena в квітні 2025 року.

Зазначається, затримки з ремонтом літаків пов’язані з проблемами з потужностями для обслуговування та підготовки F-16 на цьому підприємстві. Крім того, у кожному літаку бракує приблизно 100 деталей, що ускладнює збірку.

Раніше норвезька влада обіцяла, що літаки будуть передані ЗСУ до кінця 2025 рокую Однак нещодавно міністр оборони Норвегії Торе Сандвік заявив, що літаки досі ремонтують у Бельгії. Посадовець розповів, 32 найкращі винищувачі Норвегія передала Румунії, а не Україні.

Це виглядає як скандал. Я справді злий. Більшість у Норвегії думала, що ці літаки вже літають і захищають Україну, — цитує видання очільник комітету з оборони норвезького парламенту Петера Фреліха.

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький заявляв, що Варшава може передати Києву винищувачів МіГ-29 в обмін на антидронові системи, бо такий обмін не суперечить польській політиці.

Джерело: NRK