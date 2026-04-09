Російський FPV-дрон атакував цивільну дев’ятиповерхівку у Дружківці на Донеччині.

Про це сьогодні, 9 квітня, повідомила прес-служба ДСНС.

Виникла пожежа у двох квартирах та на трьох балконах на 7-му, 8-му і 9-му поверхах, загальною площею 100 кв. м, — розповіли у відомстві. — Вогнеборці оперативно ліквідували загорання, не допустивши розповсюдження вогню на сусідні оселі.