Подростка из Кривого Рога подозревают в создании программы для взлома почтоматов, фото: Pixabay
16-летний подросток из Кривого Рога создал программу для взлома почтоматов и нанес ущерб на полмиллиона — полиция
Криворізькі поліцейські підозрюють 16-річного підлітка у серії зламів поштоматів та викраденні посилок. Сума завданих збитків становить майже 500 тис. грн.
Про це сьогодні, 9 квітня, повідомила прес-служба поліції Дніпропетровщини.
За інформацією правоохоронців:
- неповнолітній, маючи базові знання програмування, здійснював несанкціоноване втручання в роботу поштоматів. Зокрема, він детально вивчив алгоритм офіційного додатка служби доставки, який забезпечує отримання посилок;
- згодом підліток створив програму, що дозволяла обійти стандартний процес оплати;
- також він розробив додаток, зовні схожий на офіційний, призначений для незаконного доступу до автоматизованих систем. В результаті посилки у додатку відображались як оплачені та видавалися з поштоматів без фактичної оплати.
27 березня слідчі за погодженням із Криворізькою центральною окружною прокуратурою повідомили фігуранту про підозру за такими статтями Кримінального кодексу:
- ч. 1, 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем);
- ч. 4 ст. 185 (крадіжка в умовах воєнного стану);
- ч. 2 ст. 15 та ч. 4 ст. 185 (замах на крадіжку в умовах воєнного стану).