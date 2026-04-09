  Новости
Подростка из Кривого Рога подозревают в создании программы для взлома почтоматов, фото: Pixabay

16-летний подросток из Кривого Рога создал программу для взлома почтоматов и нанес ущерб на полмиллиона — полиция

9 апр 2026, 20:32
Криворізькі поліцейські підозрюють 16-річного підлітка у серії зламів поштоматів та викраденні посилок. Сума завданих збитків становить майже 500 тис. грн.

Про це сьогодні, 9 квітня, повідомила прес-служба поліції Дніпропетровщини.

За інформацією правоохоронців:

  • неповнолітній, маючи базові знання програмування, здійснював несанкціоноване втручання в роботу поштоматів. Зокрема, він детально вивчив алгоритм офіційного додатка служби доставки, який забезпечує отримання посилок;
  • згодом підліток створив програму, що дозволяла обійти стандартний процес оплати;
  • також він розробив додаток, зовні схожий на офіційний, призначений для незаконного доступу до автоматизованих систем. В результаті посилки у додатку відображались як оплачені та видавалися з поштоматів без фактичної оплати.

27 березня слідчі за погодженням із Криворізькою центральною окружною прокуратурою повідомили фігуранту про підозру за такими статтями Кримінального кодексу:

  • ч. 1, 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем);
  • ч. 4 ст. 185 (крадіжка в умовах воєнного стану);
  • ч. 2 ст. 15 та ч. 4 ст. 185 (замах на крадіжку в умовах воєнного стану).

Источник: Ракурс


