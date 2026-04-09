Підлітка з Кривого Рогу підозрюють у створенні програми для зламу поштоматів

Криворізькі поліцейські підозрюють 16-річного підлітка у серії зламів поштоматів та викраденні посилок. Сума завданих збитків становить майже 500 тис. грн.

Про це сьогодні, 9 квітня, повідомила прес-служба поліції Дніпропетровщини.

За інформацією правоохоронців:

неповнолітній, маючи базові знання програмування, здійснював несанкціоноване втручання в роботу поштоматів. Зокрема, він детально вивчив алгоритм офіційного додатка служби доставки, який забезпечує отримання посилок;

згодом підліток створив програму, що дозволяла обійти стандартний процес оплати;

також він розробив додаток, зовні схожий на офіційний, призначений для незаконного доступу до автоматизованих систем. В результаті посилки у додатку відображались як оплачені та видавалися з поштоматів без фактичної оплати.

27 березня слідчі за погодженням із Криворізькою центральною окружною прокуратурою повідомили фігуранту про підозру за такими статтями Кримінального кодексу: