Країні-агресору Росії вже бракує добровольців, які хочуть піти на війну проти України.

Деяким регіонам РФ вже наказали формувати списки так званих добровольців, куди записуватимуть боржників та студентів. Так, у лютому регіональні та муніципальні органи виконавчої влади суб'єктів РФ отримали вказівки щодо формування «добровольчих» списків. У першу чергу на війну відправлятимуть тих росіян, які мають заборгованості за комуналку. У разі оголошення мобілізації вони першими отримають повістки. Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України 10 квітня повідомило у Telegram.

Зазначається, якщо боржником є жінка, то до списку потрапить її чоловік, або повнолітні родичі — сини, брати та навіть батько.

Надалі ці списки планують використовувати як інструмент тиску для примусу до підписання «добровільних» контрактів, пропонуючи списання боргів за комунальні послуги як «винагороду», — поінформували в розвідці.

Тим часом міністр вищої освіти Росії Валерій Фальков доручив підготувати щонайменше 2% від загальної кількості студентів до підписання контрактів. Цим особам рекомендують оформити академічну відпустку та укласти контракт строком щонайменше на один рік. Пріоритетом будуть студенти з академічними заборгованостями.

Студентам обіцяють виплачувати гроші, нараховувати пільги й додаткові бонуси, а також передбачають можливість повернення до навчання після участі у бойових діях.

Нагадаємо, на окупованій Луганщині напередодні Великодня росіяни вчергове посилили заходи, пов’язані з примусовою мобілізацією. Зокрема, загарбники посилили перевірки перехожих на вулицях, транспортних засобів і ретельніше проводять побудинкові обходи.