На ТОТ посилюють мобілізацію, фото: ТСН

Рашисти напередодні Великодня посилили мобілізацію на ТОТ Луганщини — ОВА

9 кві 2026, 14:40
На тимчасово окупованій Луганщині напередодні Великодня російські загарбники вчергове посилили заходи, пов’язані з примусовою мобілізацією.

Про це сьогодні, 9 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Луганської ОВА Олексій Харченко.

У квітні силові структури рф проводять там низку спільних заходів, спрямованих на підвищення мобілізаційних показників. Посилено перевірки перехожих на вулицях, транспортних засобів, ретельніше проводять побудинкові обходи, — зазначив він.

Також окупанти планують з 1 вересня запровадити у всіх дитячих садках на ТОТ Луганщини новий пропагандистський проект — «Добрі ігри». Він буде «пріквелом» до «Розмов про важливе» — російського обов’язкового циклу позаурочних занять у школах та коледжах, спрямованого на «патріотичне виховання».

«Добрі ігри» присвятять формуванню в малечі подібного загарбникам світогляду через вивчення декілька разів переписаної за останній час історії сучасної рф. У подальшому розглянуті під час тематичних бесід теми дівчата та хлопці мають обговорити удома з батьками, — зазначив Харченко.

Джерело: Ракурс


