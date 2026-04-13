Оккупанты сбросили три КАБа на село Рясное в Харьковской области, есть раненые

Последствия бомбардировки. Фото: ОВА

https://racurs.ua/n213183-okkupanty-sbrosili-tri-kaba-na-selo-ryasnoe-v-harkovskoy-oblasti-est-ranenye.html

Ракурс

Російська окупаційна армія завдала нових ударів по Харківщині.

У понеділок, 13 квітня, загарбники вдарили КАБами по Золочівській громаді. Влучання трьох керованих авіабомб зафіксували в селі Рясне. Постраждали двоє осіб. Про це керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

Важких травм зазнала 70-річна жінка, а 51-річна жінка перебуває в середньому стані. Обох поранених госпіталізували. Лікарі надають їм усю необхідну допомогу.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджено щонайменше чотири будинки та господарчі споруди.

Згодом стало відомо, що російський БпЛА впав на території навчального закладу у Шевченківському районі Харкова. Інформація щодо постраждалих наразі не надходила.

Нагадаємо, 13 квітня в Запоріжжі внаслідок російської атаки БпЛА зайнялася покрівля двоповерхової офісної будівлі. Також були пошкоджені промислові підприємства й житлові будинки, які розташовані поруч.