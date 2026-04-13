Російський дрон влучив в офісну будівлю в Запоріжжі. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n213181-rosiyskyy-dron-vluchyv-v-ofisnu-budivlu-v-zaporijji-foto.html

Ракурс

Російські ударні безпілотники типу «Шахед» 13 квітня атакували Запоріжжя.

Внаслідок нальоту БпЛА були пошкоджені промислові підприємства та зафіксовано влучання в офісну будівлю. Також під час атаки частково постраждали житлові будинки, розташовані поруч. Про це керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив у Telegram.

У ДСНС поінформували, що на місці обстрілу працюють рятувальники та усі екстрені служби міста. Попередньо, інформації про постраждалих немає.

Також, як поінформували в ОВА, сьогодні вранці росіяни атакували промислову інфраструктуру міста. Внаслідок ворожого удару виникла пожежа, а також була травмована 17-річна дівчина.

Нагадаємо, сьогодні вранці російська армія завдала ударів по Дніпру. Внаслідок атаки виникла пожежа й була понівечена інфраструктура. Постраждала 63-річна жінка, якій медики надають необхідну допомогу.