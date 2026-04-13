Последствия удара русского дрона в Сумской области, фото: Нацполиция

Російські загарбники сьогодні, 13 квітня, близько 13.00 цілеспрямовано вдарили безпілотником по службовому автомобілю поліції у місті Білопілля на Сумшині.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Зазначається, що в момент удару за кермом автівки перебував поліцейський, який виконував службові обов’язки. Він, попередньо, отримав нетяжке поранення, йому оперативно надано медичну допомогу.

Службовий автомобіль зазнав значних пошкоджень та не придатний до подальшого використання, — додали в поліції.

На місці події працює слідчо-оперативна група, факт атаки документується як черговий воєнний злочин.