В Чернобыльской зоне выращивают зерно, фото: Офис генпрокурора

У Чорнобильській зоні понад п’ять років незаконно вирощують врожай.

Про це сьогодні, 13 квітня, повідомила прес-служба Офісу генпрокурора.

Зазначається, що Спеціалізована екологічна прокуратура Офісу Генпрокурора звернулась до господарського суду Київської області з позовом про повернення державі трьох земельних ділянок загальною площею понад 190 га:

ці землі розташовані у Вишгородському районі — в зоні відчуження та зоні обов’язкового відселення, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

ділянки перебували у користуванні державного органу, що відповідає за управління зоною відчуження. Проте державні реєстратори незаконно змінили їхній статус і перевели у комунальну власність. Після цього право користування землею безпідставно оформили на приватну компанію;

з 2020 року всі ці території використовують для вирощування сільськогосподарських культур, зокрема пшениці та кукурудзи без спеціального дозволу, що становить ризик для життя і здоров’я людей.

Слідство встановило, що підставою для реєстраційних дій стало рішення Поліської районної ради, якого насправді не існує. Також використали державні акти на землю, видані колишньому колективному підприємству «Світанок», яке перебуває у процесі припинення і не має правонаступників, — розповіли у прокуратурі.

Суд уже відкрив провадження у справі та призначив підготовче засідання. Слідство триває.