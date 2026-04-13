Владимир Зеленский, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Українська сторона вже цього тижня проведе перемовини з європейськими партнерами про створення спільної системи захисту неба.

Про це сьогодні 13 квітня, у своєму відеозверненні з нагоди Дня українського зброяра повідомив президент України Володимир Зеленський.

Я впевнений: або Україна стане невід'ємною частиною європейської безпекової системи, або дехто у Європі ризикує стати частиною «русского міра», — наголосив Зеленський.

Він зазначив, що українські перехоплювачі вже працюють на Близькому Сході та в країнах Затоки:

Ми створюємо сильну інтегровану систему захисту неба з багатьох компонентів. Саудівська Аравія, ОАЕ, Катар мають свою ППО від балістики й інших ракет. Але разом із нашою військовою експертизою в них є рішення, щоб захищатися від «шахедів», щоб виявляти цю загрозу й реагувати масштабно. Радарне поле, необхідні РЕБ-системи, зв’язок між компонентами ППО й саме перехоплення — все це вміє робити Україна.

Ми також у комунікації з Кувейтом, Оманом, із Туреччиною, Сирією. В нашому досвіді зацікавлені країни Азії та Африки. Україна — глобальний виробник сили та безпеки, так є і так буде, — додав він.

За словами Зеленського, довгострокові безпекові угоди на Близькому Сході нададуть Україні кошти та пальне, необхідне в умовах світової нестабільності, а також необхідні види зброї, яка є в партнерів.