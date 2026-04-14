На оккупированной ЗАЭС произошел 13-й блекаут с начала войны.

https://racurs.ua/n213204-okkupirovannaya-zaes-obestochena-ona-bez-vneshnego-pitaniya.html

Ракурс

Запорізька атомна електростанція залишилася без електропостачання.

На Запорізькій АЕС стався 13-й блекаут від початку повномасштабної війни. «Атомка» втратила живлення від обох зовнішніх ліній електропередачі. На станції одразу увімкнулись дизельні генератори. Про це повідомили в Міжнародному агентстві з атомної енергії.

Наразі МАГАТЕ проводить переговори з Україною і Російською Федерацією, щоб забезпечити локальне перемирʼя, необхідне для ремонту.

Як відомо, Запорізька АЕС неодноразово втрачала зовнішнє електроживлення через бойові дії поблизу станції. Найдовшим був десятий блекаут, що стався через російський обстріл і тривав місяць — з 23 вересня по 23 жовтня 2025 року.

Нагадаємо, у лютому Україна та Російська Федерація домовились про локальне перемир’я біля окупованої ЗАЕС. Тоді тимчасове припинення вогню було потрібне для ремонту пошкодженої ЛЕП «Феросплавна», яка живить Запорізьку атомну електростанцію.