Армия РФ сбросила шесть КАБов на одно из крупнейших водохранилищ Харьковщины

Армия РФ сбросила шесть КАБов на Печенежскую дамбу в Харьковской области. Фото:

Війська Росії здійснили атаку на одне з найбільших водосховищ Харківської області.

У вівторок, 14 квітня, окупанти скинули шість керованих авіаційних бомб на Печенізьку дамбу в Чугуївському районі. Це критично важливий об'єкт. Про це керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

Майже одночасно з цим обстрілом окупанти здійснили комбіновану атаку на Харків із застосуванням БпЛА типу «Молнія» та «Шахед». Про наслідки атаки повідомлять згодом.

Як відомо, Печенізька дамба — це одне з найбільших водосховищ на Харківщині і критично важливий об'єкт. Водосховище використовується для промислового, комунального і сільськогосподарського водопостачання міста Харкова, рибного господарства та рекреації.

Росіяни атакували цю дамбу в 2022 році. Тоді внаслідок ударів був пошкоджений верхній шлюз, через що рівень води знизився на 1,6 м.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський, із посиланням на дані розвідки, повідомляв, що РФ атакуватиме залізницю та системи водопостачання, бо хоче, щоб в Україні були проблеми з водою.