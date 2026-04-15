Російські захватчики за сутки потеряли більше тисячі людей — Генштаб
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 313 тис. 970 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 10 осіб. Про це сьогодні, 15 квітня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 11 тис. 864 танки;
- 24 тис. 390 бойових броньованих машин;
- 40 тис. 3 одиниці артилерійських систем;
- 1 тис. 736 одиниць РСЗВ;
- 1 тис. 346 одиниць засобів ППО;
- 435 літаків;
- 350 гелікоптерів;
- 239 тис. 241 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 4 тис. 517 крилатих ракет;
- 33 кораблі/катери;
- два підводні човни;
- 89 тис. 553 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 4 тис. 125 одиниць спеціальної техніки.
Загалом протягом минулої доби зафіксовано 212 бойових зіткнень.
Ворог вчора завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, задіяв 6 тис. 672 дрони-камікадзе та здійснив 2 тис. 917 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ, зокрема 48 — із РСЗВ.
Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах таких населених пунктів:
- Іванівка, Катеринівка Дніпропетровської області;
- Новоукраїнка, Широке, Новоселівка, Рівне, Долинка, Омельник, Новоіванівка, Комишуваха, Шевченківське, Оріхів Запорізької області.
Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили п’ять районів зосередження живої сили та техніки противника, два пункти управління БпЛА та одну реактивну систему залпового вогню.