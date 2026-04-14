Уничтожение российских беспилотников, скриншот видео
Ракети SCALP в ніч на сьогодні, 14 квітня, вдарили по місцях зберігання ударних безпілотних літальних апаратів у районі аеропорту «Донецьк» на тимчасово окупованій території Донецької області.
Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Удару завдано підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України із застосуванням крилатих ракет SCALP та керованих авіаційних бомб GBU-39, — розповіли у Генштабі.
Крім того, ударними українськими БпЛА уражено склади боєприпасів противника в районах населених пунктів:
- Азовське Запорізької області;
- Урзуф та Куликівське Донецької області.
Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.