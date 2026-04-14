Ракурс
Знищення російських безпілотників, скріншот відео

Ракети SCALP вдарили по місцю зберігання ударних БпЛА рашистів (ВІДЕО)

14 кві 2026, 14:51
Ракети SCALP в ніч на сьогодні, 14 квітня, вдарили по місцях зберігання ударних безпілотних літальних апаратів у районі аеропорту «Донецьк» на тимчасово окупованій території Донецької області.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Удару завдано підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України із застосуванням крилатих ракет SCALP та керованих авіаційних бомб GBU-39, — розповіли у Генштабі.

Крім того, ударними українськими БпЛА уражено склади боєприпасів противника в районах населених пунктів:

  • Азовське Запорізької області;
  • Урзуф та Куликівське Донецької області.

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.

