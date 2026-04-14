Знищення російських безпілотників, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n213212-rakety-scalp-vdaryly-po-miscu-zberigannya-udarnyh-bpla-rashystiv-video.html

Ракурс

Ракети SCALP в ніч на сьогодні, 14 квітня, вдарили по місцях зберігання ударних безпілотних літальних апаратів у районі аеропорту «Донецьк» на тимчасово окупованій території Донецької області.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Удару завдано підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України із застосуванням крилатих ракет SCALP та керованих авіаційних бомб GBU-39, — розповіли у Генштабі.

Крім того, ударними українськими БпЛА уражено склади боєприпасів противника в районах населених пунктів:

Азовське Запорізької області;

Урзуф та Куликівське Донецької області.

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.