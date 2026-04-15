Російські загарбники за добу втратили понад тисячу осіб — Генштаб (ІНФОГРАФІКА)

15 кві 2026, 08:27
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 313 тис. 970 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 10 осіб. Про це сьогодні, 15 квітня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 11 тис. 864 танки;
  • 24 тис. 390 бойових броньованих машин;
  • 40 тис. 3 одиниці артилерійських систем;
  • 1 тис. 736 одиниць РСЗВ;
  • 1 тис. 346 одиниць засобів ППО;
  • 435 літаків;
  • 350 гелікоптерів;
  • 239 тис. 241 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 4 тис. 517 крилатих ракет;
  • 33 кораблі/катери;
  • два підводні човни;
  • 89 тис. 553 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 4 тис. 125 одиниць спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 212 бойових зіткнень.

Ворог вчора завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, задіяв 6 тис. 672 дрони-камікадзе та здійснив 2 тис. 917 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ, зокрема 48 — із РСЗВ.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах таких населених пунктів:

  • Іванівка, Катеринівка Дніпропетровської області;
  • Новоукраїнка, Широке, Новоселівка, Рівне, Долинка, Омельник, Новоіванівка, Комишуваха, Шевченківське, Оріхів Запорізької області.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили п’ять районів зосередження живої сили та техніки противника, два пункти управління БпЛА та одну реактивну систему залпового вогню.

Джерело: Ракурс


