Рашисти за добу втратили понад тисячу осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 313 тис. 970 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 10 осіб. Про це сьогодні, 15 квітня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

11 тис. 864 танки;

24 тис. 390 бойових броньованих машин;

40 тис. 3 одиниці артилерійських систем;

1 тис. 736 одиниць РСЗВ;

1 тис. 346 одиниць засобів ППО;

435 літаків;

350 гелікоптерів;

239 тис. 241 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

4 тис. 517 крилатих ракет;

33 кораблі/катери;

два підводні човни;

89 тис. 553 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 125 одиниць спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 212 бойових зіткнень.

Ворог вчора завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, задіяв 6 тис. 672 дрони-камікадзе та здійснив 2 тис. 917 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ, зокрема 48 — із РСЗВ.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах таких населених пунктів:

Іванівка, Катеринівка Дніпропетровської області;

Новоукраїнка, Широке, Новоселівка, Рівне, Долинка, Омельник, Новоіванівка, Комишуваха, Шевченківське, Оріхів Запорізької області.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили п’ять районів зосередження живої сили та техніки противника, два пункти управління БпЛА та одну реактивну систему залпового вогню.