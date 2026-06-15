Російський дрон влучив у багатоповерхівку в Сумах — є поранені

Російський дрон влучив у багатоповерхівку в Сумах. Фото: ДСНС

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Ракурс

Армія Російської Федерації завдала нових ударів по цивільній інфраструктурі міста Суми.

Вночі у понеділок, 15 червня, ворог завдав удару по багатоквартирному житловому будинку в Ковпаківському районі. Російський безпілотник поцілив у балкон однієї з квартир. Попередньо відомо про трьох постраждалих. Інформація щодо їхнього стану уточнюється. Пораненим надають необхідну допомогу. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій та голова Сумської ОВА Олег Григоров 15 червня повідомили в Telegram.

Верхолази ДСНС демонтували аварійні конструкції, що звисали. Крім того, рятувальникам доводилося призупиняти роботи та відходити у безпечне місце, бо була загроза повторного удару.

Ще один російський дрон атакував центральну частину Сум і пошкодив нежитлову будівлю. Попередньо, тут обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, 15 червня у Дніпрі внаслідок російської атаки зазнав пошкоджень Будинок органної та камерної музики. Також обстрілами зруйноване одне з приміщень коледжу, а вибухова хвиля вибила вікна у школі. Наразі відомо про одного пораненого.