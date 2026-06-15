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Ракурс
Наслідки російської атаки на Київщині, фото: ДСНС

На Київщині через російську атаку троє травмованих (ФОТО, ВІДЕО)

15 чер 2026, 15:26
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У Бориспільському районі Київської області сьогодні, 15 червня, вранці через російський удар травмовані троє людей, серед них дитина.

Про це повідомила прес-служба ДСНС Київщини.

Зазначається, що повідомлення про руйнування внаслідок обстрілу приватного житлового будинку в одному із садових товариств Золочівської територіальної громади Бориспільського району надійшло до рятувальників о 04.10.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що будинок зазнав значних руйнувань. Пожежі не виникло, — розповіли у відомстві. — Під час проведення розвідки надзвичайники виявили трьох травмованих громадян 1976, 1977 та 2011 років народження.

Одного з постраждалих із травмою ноги рятувальники транспортували до карети швидкої допомоги для подальшої госпіталізації.

Наслідки російської атаки на Київщині, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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