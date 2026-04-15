Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы
Рашисти в ніч на сьогодні, 15 квітня (з 18.00 14 квітня) атакували Україну балістичними ракетами та безпілотниками різних типів.
Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
Ворог атакував Україну:
- трьома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Ростовської області РФ;
- 324 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів (близько 250 із них — «шахеди») із напрямків російських Курська, Орла, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарська, а також Гвардійського і Чауда у тимчасово окупованому Криму.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли в Повітряних силах.
За попередніми даними, станом на 07.00:
- протиповітряною обороною збито/подавлено 309 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни;
- зафіксовано влучання балістичних ракет та 13 ударних БпЛА на дев’яти локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях.