Последствия российской атаки в Одесской области 15 апреля, фото: ГСЧС

Российские оккупанты атаковали портовую инфраструктуру Одесской области — вспыхнуло несколько пожаров (ФОТО)

15 апр 2026, 08:54
Внаслідок влучань виникли пожежі на території портової інфраструктури, пошкоджено складські та адміністративні будівлі. Про це повідомляють прес-служби ДСНС та Одеської ОВА.

Рятувальники оперативно ліквідували всі осередки займань. За попередніми даними, загиблих та постраждалих немає.

Триває огляд пошкоджень та ліквідація наслідків.

Наслідки російської атаки на Одещині 15 квітня, фото: ДСНС

