Последствия российской атаки в Одесской области 15 апреля, фото: ГСЧС

Внаслідок влучань виникли пожежі на території портової інфраструктури, пошкоджено складські та адміністративні будівлі. Про це повідомляють прес-служби ДСНС та Одеської ОВА.

Рятувальники оперативно ліквідували всі осередки займань. За попередніми даними, загиблих та постраждалих немає.

Триває огляд пошкоджень та ліквідація наслідків.