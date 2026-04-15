Наслідки російської атаки на Одещині 15 квітня, фото: ДСНС

Внаслідок влучань виникли пожежі на території портової інфраструктури, пошкоджено складські та адміністративні будівлі. Про це повідомляють прес-служби ДСНС та Одеської ОВА.

Рятувальники оперативно ліквідували всі осередки займань. За попередніми даними, загиблих та постраждалих немає.

Триває огляд пошкоджень та ліквідація наслідків.