Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російської атаки на Одещині 15 квітня, фото: ДСНС

Рашисти атакували портову інфраструктуру Одещини області — спалахнуло кілька пожеж (ФОТО)

15 кві 2026, 08:54
Внаслідок влучань виникли пожежі на території портової інфраструктури, пошкоджено складські та адміністративні будівлі. Про це повідомляють прес-служби ДСНС та Одеської ОВА.

Рятувальники оперативно ліквідували всі осередки займань. За попередніми даними, загиблих та постраждалих немає.

Триває огляд пошкоджень та ліквідація наслідків.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів