Три «Іскандери» та 324 БпЛА атакували Україну в ніч на 15 квітня — Повітряні сили (ІНФОГРАФІКА)

15 кві 2026, 09:28
Рашисти в ніч на сьогодні, 15 квітня (з 18.00 14 квітня) атакували Україну балістичними ракетами та безпілотниками різних типів.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Ворог атакував Україну:

  • трьома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Ростовської області РФ;
  • 324 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів (близько 250 із них — «шахеди») із напрямків російських Курська, Орла, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарська, а також Гвардійського і Чауда у тимчасово окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли в Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 07.00:

  • протиповітряною обороною збито/подавлено 309 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни;
  • зафіксовано влучання балістичних ракет та 13 ударних БпЛА на дев’яти локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях.

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів