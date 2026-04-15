Жителей ВОТ обманом вербуют в российскую армию, фото: «Навальный LIVE»

https://racurs.ua/n213239-rossiya-obmanom-verbuet-v-armiu-jiteley-okkupirovannyh-territoriy-cpd.html

Ракурс

Рашисти використовують маніпулятивні та шахрайські схеми для вербування жителів тимчасово окупованого Криму до російської армії.

Про це попереджає Центр протидії дезінформації РНБО України.

Окупаційні структури обіцяють місцевим жителям «службу вдома», зокрема в підрозділах безпілотних систем, дислокованих на півострові. Такий підхід дає ілюзію безпеки. Втім, на практиці ці обіцянки не виконуються: після підписання контрактів або мобілізації людей відправляють за межі Криму для участі в бойових діях проти України, — вказано в повідомленні.

Таким чином, для поповнення своєї армії на тлі величезних втрат, росія йде на свідоме введення людей в оману. У ЦДП також наголошують, що мобілізація населення окупованих територій суперечить нормам міжнародного гуманітарного права.