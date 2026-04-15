Сообщили о подозрении двум злоумышленникам, причастным к совершению теракта в Броварах. Фото:

https://racurs.ua/n213245-terakt-v-brovarah-o-podozrenii-soobschili-dvoim-zaderjannym.html

Ракурс

Отримали підозру зловмисники, які причетні до скоєння теракту у Броварах на Київщині.

У понеділок, 13 квітня, у Броварах прогримів вибух біля приватного будинку. Внаслідок цього постраждав 36-річний чоловік. У ході слідства з’ясувалося, що саморобну бомбу заклали біля паркану та підірвали дистанційно через телефон. Про це Національна поліція та Офіс генерального прокурора 15 квітня повідомили у Telegram.

Правоохоронці затримали 23-річного мешканця Броварів, який стежим за місцем вибуху. Також було затримано 17-річного жителя Вінницької області, який виготовив і заклав саморобний вибуховий пристрій.

Неповнолітнього завербували російські спецслужби. Куратор з Росії зв’язувався з ним через месенджер. Хлопцеві пообіцяли заплатити за роботу майже 5 тис. дол. Також з’ясувалося, що він має наркотичну залежність і кримінальне минуле.

Слідчі СБУ повідомили зловмисникам про підозру за фактом вчинення терористичного акту (ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України). Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до 12 років.

Нагадаємо, у Харкові правоохоронці викрили подружню пару наркозалежних, які за вказівкою представника РФ виготовили вибухівку для вчинення теракту у центрі міста. Їм повідомили про підозру у готуванні до терористичного акту, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.