В Закарпатье ученик принес в школу пистолет и выстрелил в своего одноклассника. Фото:

Стрілянина в школі сталася у Закарпатській області.

У четвер, 16 квітня, в одному з навчальних закладів Ужгородського району учень 9-го класу приніс до школи зброю. Школяр раптово під час уроку дістав пістолет та здійснив два постріли — одним поранив свого однокласника. Про це повідомили в Національній поліції.

Після стрілянини хлопець втік зі школи, але згодом співробітники патрульної поліції його затримали. Попередньо встановлено, що пістолет, із якого стріляв учень, був травматичним.

Потерпілого оглянули медики. Наразі його життю та здоровʼю нічого не загрожує.

Правоохоронці намагаються з’ясувати, як дитина отримала зброю. Також вирішують щодо правової кваліфікації події.

Нагадаємо, 14 квітня у турецькому місті Сіверек колишній учень закладу відкрив вогонь із рушниці, хаотично стріляючи по території школи. Після цього він сховався всередині будівлі та застрелився. Внаслідок нападу постраждали 16 осіб.