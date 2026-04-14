Невідомий влаштував стрілянину в турецькій школі. Фото: AFP

https://racurs.ua/ua/n213209-strilyanynu-v-shkoli-v-turechchyni-vlashtuvav-nevidomyy-16-poranenyh.html

Ракурс

Стрілянина в школі сталася 14 квітня у турецькому місті Сіверек, що в провінції Шанлиурфа на південному сході країни.

Колишній учень закладу відкрив вогонь із рушниці, хаотично стріляючи по території школи. Після цього він сховався всередині будівлі та застрелився. Мотиви нападу наразі невідомі. Про це пишуть місцеві ЗМІ.

За інформацією правоохоронців, після відмови нападника здатися до школи були направлені спецпідрозділи поліції. Усіх учнів та персонал евакуювали. Наразі відомо про щонайменше 16 поранених, але кількість однак кількість може зрости.

