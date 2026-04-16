Гражданские пострадали на одном из рынков Одессы в результате российской атаки. Фото:

https://racurs.ua/n213265-rossiyane-nanesli-novye-udary-po-odesse-postradali-grajdanskie-na-odnom-iz-rynkov.html

Ракурс

Армія Російської Федерації вранці 16 квітня атакувала цивільну та портову інфраструктуру Одещини.

Внаслідок нальоту ворожих БпЛА на території одного з міських ринків постраждало троє осіб. Серед них — дитина. Постраждалим надається вся необхідна допомога. Про це керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив у Telegram.

Також внаслідок атаки в місті пошкоджено дах та скління автосалону, а також вісім легкових автомобілів, що знаходилися всередині. На іншій локації росіяни уразили приватний будинок та автівку.

Крім того, російський дрон-камікадзе атакував цивільне вантажне судно під прапором Науру, там загорівся один із контейнерів. Екіпаж самотужки ліквідував пожежу. Згодом судно продовжило рух. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила.

Нагадаємо, вночі Одеса пережила кілька хвиль атак ракетами та ударними БпЛА. Семеро людей загинули внаслідок обстрілів, а ще 11 постраждали. В місті пошкоджено об'єкти інфраструктури та житловий будинок у Хаджибейському районі. Крім того, зафіксовані пошкодження в одному з парків Приморського району.